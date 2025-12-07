Die Saison beginnt für die deutschen Skijägerinnen nicht wie erhofft. Kein Podestplatz und zwei Ausfälle sorgen für ein bisschen Verunsicherung. Aber bis Olympia ist noch Zeit.
Östersund - Ausgerechnet im Olympia-Winter haben die deutschen Biathletinnen den schlechtesten Saisonstart seit sechs Jahren hingelegt. Nur zwei Top-Ten-Plätze und erstmals seit 2019 kein einziges Podium sind die überraschend ernüchternde Bilanz von Östersund. Zumindest sorgten in der Verfolgung Vanessa Voigt als Zehnte und Janina Hettich-Walz als 15. mit Verbesserungen um 22 Plätze und der halben Olympia-Norm für einen halbwegs versöhnlichen Weltcup-Abschluss in Schweden.