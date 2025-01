Weltcup in Ruhpolding: Auf die norwegische Art: Preuß zu Hause im Gelben Trikot

2 Bei den Rennen in Oberhof lief es für die Ex-Weltmeisterin nicht wie gewünscht. Foto: Martin Schutt/dpa

Franziska Preuß tritt erstmals in ihrer Karriere als Weltcup-Führende in ihrer Heimat an. Der Weg dorthin war lang, doch das große Ziel der besten deutschen Biathletin ist ein anderes.









Ruhpolding - Mit kleinen Rückschlägen hält sich Franziska Preuß nicht lange auf. "Das muss man jetzt abhaken und dann wieder mit frischem Wind in Ruhpolding am Start stehen", sagte Deutschlands beste Biathletin vor dem zweiten Teil der Weltcup-Heimspiele. In der vergangenen Woche in Oberhof lief es für die 30-Jährige nicht gut, weil ihr Vorsprung im Gesamtweltcup aber enorm war, tritt die Ex-Weltmeisterin auch in ihrem Wohnort am Donnerstag (14.20 Uhr/ARD und Eurosport) wieder im Gelben Trikot der Gesamtführenden an. In ihrer langen Karriere ist das ein besonderer Moment.