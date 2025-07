1 Bundestrainer Dieter Maute (rechts) gibt Anweisungen an seinen Schützling Philipp-Thies Rapp. Foto: Kara Philipp-Thies Rapp und Carina Steinhilber sind am Wochenende beim Kunstrad im Einsatz.







Link kopiert



Am Wochenende steht für Kunstradfahrer Philipp-Thies Rapp der 2. Weltcup in Langenselbold an. Sein Coach Dieter Maute sagt im Vorfeld klipp und klar: „Die Hauptsaison startet im September. Bis dahin wollen wir alle Wettkämpfe dafür nutzen, um Entscheidungen zu treffen und Erkenntnisse zu ziehen.“