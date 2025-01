Weltcup in Kitzbühel: Sturz auf Streif: Ski-Ass Pinturault mit Helikopter geborgen

2 Nach seinem Unfall in Kitzbühel wird Alexis Pinturault mit dem Helikopter weggeflogen. Foto: Barbara Gindl/apa/dpa

Schon im Super-G von Kitzbühel kommt es zu einem schweren Sturz. Es trifft einen Ex-Weltmeister und Routinier aus Frankreich. Dieser hatte gerade erst ein Comeback gegeben.









Kitzbühel - Der einstige Weltcup-Gesamtsieger Alexis Pinturault ist beim Super-G in Kitzbühel schwer gestürzt und mit dem Helikopter weggeflogen worden. Der französische Skirennfahrer verdrehte sich bei dem Unfall das Knie. Eine Diagnose nach Pinturaults Sturz gab es zunächst nicht. Der 33-Jährige hatte sich erst in der Vorsaison bei einem Sturz in Wengen das Kreuzband gerissen und dann in diesem Winter sein Comeback gegeben.