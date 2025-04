Weltcup in Florida: Gechinger Jonathan Vetter mit Deutschland beim Bogenschießen im Viertelfinale

1 Der Weltcup feierte in Florida als neuer Wettbewerb Premiere. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Beim Bogenschießen-Weltcup in Florida scheidet das deutsche Team mit dem Gechinger Jonathan Vetter erst im Stechen gegen Taiwan aus.









Die Jagd auf die Plätze bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles hat begonnen: Die deutschen Bogenschützen sind mit dem erstmals ausgetragenen Weltcup in die internationale Saison gestartet – ausgerechnet ebenfalls in den USA, denn Schauplatz der Premiere des neuen Wettbewerbs war Auburndale in Florida. Zum vierköpfigen deutschen Männer-Team gehörte auch Jonathan Vetter, Eigengewächs der SF Gechingen.