Die deutschen Snowboarder haben auch am letzten Tag beim Cross-Weltcup im Montafon (Österreich) keine Spitzenplatzierung erreicht. Bei der Generalprobe für die WM in St. Moritz scheiterten Leon Beckhaus (27) und Jana Fischer (25, SC Löffingen) im Mixed-Team-Wettbewerb bereits im Viertelfinale.

Die beiden Sportsoldaten kamen hinter den Teams aus Frankreich und Großbritannien ins Ziel und schieden dadurch aus.

Lesen Sie auch

„Ich hatte einen nicht ganz perfekten Start, wenn auch besser als die letzten Tage, und dann gegen Charlotte Bankes, am Freitag Dritte und Gesamtführende im Weltcup, das ist schon schwer“, so Jana Fischer.

Schon am Freitag war Beckhaus im Einzelwettbewerb im Viertelfinale gescheitert, mit dem zehnten Platz aber bester Deutscher gewesen. Fischer war mit dem 15. Platz beste deutsche Fahrerin.

Nun wartet die WM

Die WM-Rennen in St. Moritz finden am 28. (Einzel) und 29. März (Team) statt. Dann wird auch Leon Ulbricht wieder an den Start gehen. Der zweimalige Junioren-Weltmeister und einzige deutsche Saisonsieger fehlte in Österreich erkrankt.