1 Die Schneekontrollen durch den Prüfer des Internationalen Skiverbands (FIS), Joachim Bruder (Mitte), fällt an der Sprungschanze und im Skistadion Wittenbach (Foto) positiv aus. Das freut den Vorsitzenden des Organisationskomitees, SC-Vorsitzender Christian Herr und Benita Hansmann vom Organisationsbüro. Foto: OK-Schwarzwaldpokal Schonach

Der einzige positive Test, der das Organisationskomitee des Schwarzwaldpokals derzeit erfreut, ist der der Schneekontrolle. Dieser fiel positiv aus.















Schonach - "Das große Finale des FIS-Weltcups Nordische Kombination kann durch die ausreichende Schneelage in Schonach stattfinden. Alle Zeichen stehen auf grün", bestätigte der Kontrolleur Joachim Bruder am Donnerstag vor Ort. Die Schanze ist mit einer Schneedecke von 50 Zentimetern an jeder Stelle ausreichend bedeckt. Auch die 2,5 Kilometer lange Weltcup-Runde erstrahlt mit etwa 40 Zentimeter Schneehöhe. Das Langlaufstadion Wittenbach ist sogar noch weitläufig weiß bedeckt. "Wir freuen uns, dass wir das große Finale der Frauen und Männer mit Zuschauern austragen dürfen", so Christian Herr, Vorsitzender des austragenden Skiclubs Schonach. Tickets für die Veranstaltung gibt es dieses Jahr online unter www.schwarzwaldpokal.de.