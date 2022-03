Ein großes Skisport-Fest in Schonach – mit Fans

1 Überzeugende Darbietungen lieferte Manuel Faißt in Peking – der Baiersbronner bringt eine Foto: Eibner

Der große Showdown steht bevor: In Schonach wird am Sonntag der Gesamtweltcup in der Nordischen Kombination vergeben. Davor, am Samstag, steigt der traditionelle Schwarzwaldpokal. Und es gibt eine große Neuerung.















Link kopiert

2016 hatte Eric Frenzel eine lange währende deutsche Durststrecke beim Schwarzwaldpokal beendet. Der letzte Sieg eines "Einheimischen" datierte da aus dem Jahr 1987 – Hubert Schwarz hatte damals den Schwarzwaldpokal in Empfang genommen. 2017 wiederholte Frenzel das Kunststück, seitdem ist wieder Warten angesagt.

Hoffen auf "Heimsieg"

Die Hoffnung, dass es am Wochenende einen deutschen Sieger geben wird, ist zwar da, möglich macht das aber nur ein gutes Springen auf der Langenwaldschanze, denn Saisondominator Jarl Magnus Riiber ist auch in Schonach der große Favorit. Erstmals gehen übrigens auch die Frauen an den Start und freuen sich auf ein nochmals gemeinsames Wochenende.

Manuel Faißt zuversichtlich

"Die Leistungen am Holmenkollen gingen leider nicht so auf, wie erwartet", gibt Bundestrainer Hermann Weinbuch zu, "Jetzt versuchen wir beim Heim-Weltcup am Wochenende noch mal gut zu performen. Es wird nicht einfach werden, aber ich denke, es ist noch einiges drin für das Team." Die Langenwaldschanze ist jedoch nicht ganz einfach – und gerade beim Springen taten sich Weinbuchs Schützlinge die ganze Saison über schwer.

Bei Fabian Rießle knirscht’s

Das gilt nicht für Lokalmatador Manuel Faißt. "Ich bin aktuell gut in Form, die Sprungform ist sogar richtig gut", sagt der Baiersbronner, der berechtigte Hoffnungen hat, zum Abschluss der Saison zwei gute Resultate einzufahren. Vor allem freut er sich aber auch auf die Fans: "Noch mal zwei Wettkämpfe zu Hause, wieder mit Zuschauern, endlich mal!" Neben Faißt hofft auch Fabian Rießle auf ein gutes Ergebnis zu Hause. Bei ihm sind die Defizite auf der Schanze allerdings riesig. Sie haben ihn in diesem Jahr die Olympia-Qualifikation gekostet.

Erstmals sind auch die Frauen mit dabei

Bei den Damen mit am Start ist Natalie Armbruster (SV Skizunft Kniebis), die gerade von der Junioren-WM in Zakopane einen WM-Titel und zwei Medaillen mit nach Hause brachte. Belohnung für die 16-Jährige ist der Start beim Weltcup-Wochenende in Schonach, das Svenja Würth (Baiersbronn) coronabedingt allerdings verpasst.

Podest ist das Ziel

Dennoch freut sich Frauen-Bundestrainer Klaus Edelmann auf den großen Höhepunkt in Schonach: "Nach den sehr guten Ergebnissen bei der JWM in Zakopane mit Platz drei und vier im Einzel und der Goldmedaille im Mixed-Team gehen wir mit großen Erwartungen ins Finale. Unser Ziel ist es, Richtung Podest zu arbeiten und in der Gesamtwertung zwei Platzierungen unter den Top Ten zu erreichen." Das soll vor allem Jenny Nowak garantieren, die den Fans garantiert: "Das wird richtig cool."

Gute Aussichten

Die Wettervorhersage ist übrigens hervorragend: Sonnige Tage, kalte Nächte – das ist gut für Fans und Schneeverhältnisse. Einem großen Ski-Fest in Schonach steht also nichts mehr im Weg.

Programm

Freitag, 11. März

09.00 Uhr: Offizielles Training Langlauf (Langlaufstadion)

13.00 Uhr: Offizielles Training Skispringen Frauen (Langenwaldschanze)

13.45 Uhr: PCR/Qualifikation Frauen (Langenwaldschanze)

15.00 Uhr: Offizielles Training Skispringen Männer (Langenwaldschanze)

16.00 Uhr: PCR/Qualifikation Männer (Langenwaldschanze)

Samstag, 12. März

Schwarzwaldpokal

09.15 Uhr: Probedurchgang Frauen (Langenwaldschanze)

10.00 Uhr: Skispringen Frauen Wertungsdurchgang (Langenwaldschanze HS 106)

11.00 Uhr: Skispringen Männer Wertungsdurchgang (Langenwaldschanze HS 106)

Schneefest mit Stadion TV (Langlaufstadion)

13.30 Uhr: Langlauf Frauen 5 Kilometer

14.15 Uhr: Langlauf Männer 10 Kilometer

anschließend: Siegerpräsentation und Vergabe der FIS-Awards

Sonntag, 13. März

Großes Finale

09.15 Uhr: Probedurchgang Frauen (Langenwaldschanze)

10.00 Uhr: Skispringen Frauen Wertungsdurchgang (Langenwaldschanze HS 106)

11.30 Uhr: Skispringen Männer Wertungsdurchgang (Langenwaldschanze HS 106)

Schneefest mit Stadion TV (Langlaufstadion)

13.30 Uhr: Langlauf Frauen 5 Kilometer

14.35 Uhr: Langlauf Männer 10 Kilometer

anschließend: Siegerpräsentation und Gesamtweltcup-Siegerehrung.