Erst Tränen, dann ein Sieg: Tommaso Giacomel gewinnt das Sprintrennen beim Biathlon-Weltcup in Oberhof. Den Erfolg widmet er dem gestorbenen Sivert Bakken. Ein Deutscher steht mit auf dem Podest.
Oberhof - Tommaso Giacomel hat das Sprintrennen zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Oberhof gewonnen. Gut zwei Wochen nach dem plötzlichen Tod seines Freundes Sivert Bakken reckte der Italiener beim Überqueren der Ziellinie in Erinnerung an den Norweger den rechten Arm mit dem Trauerflor in Richtung Himmel. Giacomel hatte nach zehn Kilometern 13,2 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Philipp Nawrath und widmete Bakken den Sieg. Dritter wurde der Norweger Johannes Dale-Skjevdal (+25,2 Sekunden), den Giacomel im Zielraum umarmte.