Die deutschen Biathleten liegen im Staffelrennen von Ruhpolding zwischenzeitlich an der Spitze. Am Ende jubeln sie mit tausenden Fans über den Sprung aufs Podium.
Ruhpolding - Nach der La-Ola mit den tobenden Fans genossen die deutschen Biathleten ihre Glücksgefühle auf dem Siegerpodest in vollen Zügen. Die geglückte Generalprobe für die Winterspiele mit Rang drei in Ruhpolding war nicht nur das erste Staffelpodium des Winters. Vielmehr soll es vier Wochen vor dem olympischen Teamrennen in Antholz eines bewirken: Zuversicht geben, die großen Nationen wie Norwegen, Frankreich und Schweden auch schlagen zu können.