Weltcup: Biathletin Preuß knackt Olympia-Norm

Franziska Preuß arbeitet sich nach ihrer Zwangspause langsam zurück. Mit einer verbesserten Leistung bucht sie im Massenstart-Rennen das Olympia-Ticket.
Le Grand-Bornand - Biathletin Franziska Preuß hat die Olympia-Norm geknackt und sich weiter Selbstvertrauen mit Blick auf die Winterspiele geholt. Nach ihrer krankheitsbedingten Zwangspause wurde die 31-Jährige in ihrem erst vierten Saisoneinsatz im Massenstart von Le Grand-Bornand Sechste. Die Weltcupgesamtsiegerin schoss nur einmal daneben und hatte am Ende 18 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Maren Kirkeeide.