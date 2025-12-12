Weltcup: Biathlet Horn bejubelt ersten Podestplatz seiner Karriere

1 Philipp Horn steht das erste Mal überhaupt auf dem Podium. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa Philipp Horn muss lange warten. Zwischendurch zweifelt er an sich. Doch seine harte Arbeit zahlt sich endlich aus.







Link kopiert



Hochfilzen - Philipp Horn hat mit dem ersten Podestplatz seiner Karriere für das erhoffte Ausrufezeichen des deutschen Biathlon-Teams gesorgt. Der 31-Jährige wurde im Sprint von Hochfilzen Dritter und bescherte den DSV-Skijägern das erste Erfolgserlebnis im Olympia-Winter. Zum Auftakt des zweiten Weltcup-Wochenendes in Österreich musste sich der Thüringer nur Tommaso Giacomel aus Italien und Eric Perrot aus Frankreich geschlagen geben.