Endlich öffnen sich auch für die besten Crosserinnen und Crosser der Welt wieder die Weltcup-Gates. Die Olympia-Dritte Daniela Maier (SC Urach, Ski Cross) setzt dabei am Mittwoch in Val Thorens gleich ein Zeichen. Snowboard-Ass Jana Fischer (Bräunlingen) ist heiß auf das Rennen am Wochenende in Cervinia.