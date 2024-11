Die Skispringerinnen Katharina Schmid und Selina Freitag setzen zum Abschluss des Weltcup-Auftaktwochenendes noch einen drauf. Für Schmid ist es bereits der siebte Einzel-Triumph in Norwegen.

Lillehammer - Die deutschen Skispringerinnen haben ihren herausragenden Saisonauftakt mit einem Doppelsieg im zweiten Einzelwettbewerb von Lillehammer gekrönt. Katharina Schmid triumphierte auf der Großschanze in Norwegen vor ihrer Teamkollegin Selina Freitag. Dritte wurde die Österreicherin Lisa Eder.

Für Schmid war es der 16. Weltcup-Sieg ihrer Karriere und bereits der siebte in Lillehammer. Im Einzel am Samstag war die Oberstdorferin hinter der Slowenin Nika Prevc und vor Freitag Zweite geworden. Zuvor hatten die beiden deutschen Topspringerinnen am Freitag gemeinsam mit Andreas Wellinger und Pius Paschke bereits den ersten Mixed-Team-Wettbewerb des Winters gewonnen.