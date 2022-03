Unternehmensgruppe Fischer aus Waldachtal präsentiert sich in Dubai

2 Wer die Expo in Dubai besucht, kann dort die Unternehmensgruppe Fischer kennenlernen. Foto: Günther

Noch bis Ende März findet in Dubai die Weltausstellung Expo statt. 192 Länder und 28 Partnerorganisationen informieren Millionen Besucher aus der ganzen Welt in ihren Pavillons und Ausstellungen.















Waldachtal-Tumlingen - Unter dem Motto "Gedanken verbinden, die Zukunft gestalten" werden auf der Weltausstellung Lösungen für die Themenbereiche Nachhaltigkeit, Mobilität und Chancengleichheit aufgezeigt. Neben den 192 Nationenpavillons der Expo ist Baden-Württemberg weltweit als einziges Bundesland mit einem eigenen Pavillon vertreten.

Heftige Diskussionen waren vorausgegangen

Dabei soll der baden-württembergischer "The Länd"-Pavillon, so die Bezeichnung am grellgelben Eingangsportal, Innovation, Kreativität, Engagement, freiheitliches Denken und kulturelles Erbe präsentieren. Ein Gedanke, der im Vorfeld angesichts der extremen Kostensteigerungen und der unklaren Ausfallbürgschaften für heftige Diskussionen und Streitereien sorgte.

Leserreise des Schwarzwälder Boten

Interessierte Besucher des Baden-Württemberg Pavillons – unter anderem waren vor Kurzem mehrere Besuchergruppen aus dem Kreis Freudenstadt im Rahmen einer Leserreise des Schwarzwälder Boten zu Gast auf der Expo – konnten dort auch den Tumlinger Unternehmer Artur Fischer entdecken. Er war einer der Protagonisten, die für ein Bundesland, das "weder Öl noch Kohle" aber eine hohe Ingenieurskunst hat, warben.

Innovative Lösungen und Ideen

Im "Field of Innovation" war der schwäbische Tüftler mit seinem Dübel zu entdecken. Zusätzlich repräsentierte eine Station der Unternehmensgruppe Fischer die vielen Projekte und Initiativen aus Baden-Württemberg und stand exemplarisch für innovative Lösungen und Ideen, die in Baden-Württemberg in den Bereichen Infrastruktur, Mobilität, Architektur, Industrie 4.0, Energie, Künstliche Intelligenz und Bioökonomie entwickelt werden.

Präsenz im Mittleren Osten sehr wichtig

Wie Armin Heß, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Unternehmensgruppe Fischer berichtet, ist für die Firma Fischer die Präsenz im Mittleren Osten sehr wichtig, vor allem weil in der Region viele große Bauprojekte anstehen. Dubai als Ort der aktuellen Weltausstellung Expo sei dabei, so Heß, die regionale Drehscheibe. Wie Heß weiter erläutert, fand zudem im Dezember im Baden-Württemberg Pavillon ein großes Event für die Fischer-Geschäftskunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

Fischer will Geschäftsbeziehungen stärken

Ferner nutzte die Unternehmensgruppe Fischer die Gelegenheit, viele regionale Kunden zur Expo nach Dubai einzuladen und hierdurch "unsere ohnehin guten Geschäftsbeziehungen weiter zu stärken". Dabei habe sich, so Heß, der Pavillon als sehr guter Anlaufpunkt erwiesen, in dem Kunden die Wurzeln und Werte des Unternehmens kennenlernen und erleben konnten: "Dies hat uns bei unseren Geschäftsaktivitäten in der arabischen Region sehr geholfen."