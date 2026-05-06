Welt-Passwort-Tag: Passwörter im Alltag oft unsicher – was schützt wirklich?

Viele halten ihre Passwörter für sicher, doch nutzen kaum moderne Schutzmethoden. Warum das ein echtes Risiko ist – und wie Experten zur Passwort-Zukunft stehen.
Frankfurt/Main - Die Menschen in Deutschland, die sich im Internet bewegen, haben großes Vertrauen in ihre Passwörter, verhalten sich im Alltag aber oft leichtsinnig. Das ist das Ergebnis einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag des eco – Verband der Internetwirtschaft zum Welt-Passwort-Tag. Rund drei Viertel der Befragten (74 Prozent) halten ihre eigenen Online-Passwörter für eher oder sogar sehr sicher. Lediglich 19 Prozent bewerten ihren Schutz als unsicher.