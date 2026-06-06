Welt-Naturisten-Tag am 7. Juni: Raus aus den Klamotten – FKK erlebt zögerliches Comeback

Immer mehr Menschen entdecken die Freikörperkultur (FKK) in Deutschland neu. Auf Campingplätzen, Sportplätzen oder Wanderwegen wächst das Interesse, auch bei Jüngeren.
Mirow - Es gibt überzeugte Naturisten. Und es gibt Menschen, die sich eher zufällig auf einen FKK-Campingplatz verirren. "Am ersten Abend sind sie vielleicht noch ein bisschen gehemmt, am zweiten sitzen sie dann plötzlich ohne Badebekleidung an der Badestelle und am dritten haben sie sich überlegt, dass sie noch länger bleiben wollen", sagt Fabian Heuel vom FKK-Campingplatz am Rätzsee in Mecklenburg-Vorpommern.