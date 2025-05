“Welt-Event“: Organisator sieht noch mehr Potenzial für Offenburger Triathlon

1 Jonas Hoffmann hat bei seinem Zieleinlauf im Sprint der Elite auch noch Zeit für ein Abklatschen mit der Menge. Foto: Kutsche Das Comeback des Offenburger Triathlons ist laut Jörg Scheiderbauer sehr geglückt. Der Organisator spricht davon, noch mehr Spitzenathleten in Zukunft anzusprechen.







Es war mächtig was los in der Messestadt, als der Offenburger Triathlon nach vielen Jahren am Wochenende wieder startete. „1800 Autos haben alleine auf dem Messeparkplatz gestanden. Es waren wohl mehr als 4000 Zuschauer da“, freut sich der Offenburger Organisator Jörg Scheiderbauer im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es war überwältigend, für uns als Orga-Team ein Riesenerfolg und ein wahres Triathlonfest“, so sein Fazit.