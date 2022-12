2 Die Tanzformation New Delight vom AV Sulgen sorgte für Abwechslung zwischen den Radball-Spielen. Foto: Herzog

Die Festhalle Sulgen hatte sich am Wochenende zu einem Mekka des Radballsports gemausert.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - Das Zweitliga-Team des Ausrichters RV Edelweiß Sulgen mit Manuel Ehrmann und Lukas Öhler spielte im Konzert der ganz Großen mit und genoss eine prächtige Stimmung. Die sportliche Veranstaltung mit Weltklasseformat war eine weitere Etappe des Radfahrervereins zum 100-jährigen Bestehen.

Um die Ausrichtung des UCI Radball Welt-Cup Finale hatten sich die Sulgener Radler beworben und den Zuschlag erhalten. Aber das Jubiläum allein gab nicht den Ausschlag. Der Verein punktete vor allem mit dem vor einem Jahr mustergültig ausgerichteten Deutschland-Cup.

Ein Novum

"Es ist ein Novum, dass vor vier Wochen ein Spieltag des UCI Radball Weltcups in Hardt stattgefunden hat und nun das Finale auf dem Sulgen ausgerichtet wird. Sonst ist das verteilt in mehrere verschiedene Länder weltweit. Das Finale hat außerdem den Stellenwert einer Weltmeisterschafts-Revanche. Anders als bei der WM starten die Teams hier nicht für ihr Land, sondern für den Verein", erläuterte der stellvertretende RVE-Vorsitzende Tobias Pfundstein.

Viele Nationen dabei

Nachdem die Gruppenspiele vormittags und nachmittags ausgetragen wurden, stand abends mit den Platzierungs-, Halbfinal- und Finalspielen der Höhepunkt an. Dabei erinnerte RVE-Vorsitzender Thomas Brüstle in seiner Ansprache, es freue ihn, dass mit Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich und Japan so viele verschiedene Nationen in Sulgen am Start seien. Für die Ausrichtung dieses größten Sportereignisses in der Vereinsgeschichte habe sich der RVE gut vorbereitet. Die Stimmung und Atmosphäre sei bestens. Hierfür bedankte er sich vor allem beim Fanclub "Sulgener Block".

Dass der RVE als Ausrichter berücksichtigt wurde, verdankt er auch dem Engagement von Manuel Ehrmann. Der 27-Jährige erhielt für seinen Einsatz vom technischen UCI-Delegierten Hanspeter Flachsmann ein T-Shirt überreicht, auf dem alle teilnehmenden Teams unterschrieben hatten.

Eisenlohr: Mächtig stolz

Nach dem Finale äußerten sich Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und der Sport-Stadtverbandsvorsitzende Ralf Rückert übereinstimmend begeistert. Eisenlohr: "Der Radfahrerverein Edelweiß Sulgen hat ein großartiges Radball-Event geboten. Ich bin mächtig stolz auf den Verein, der die Sportveranstaltung ganz super organisiert hat. Begeistert bin ich auch von der Stimmung des größten Radballereignisses in unserer Stadt. Unsere Lokalmatadore Manuel Ehrmann und Lukas Öhler haben sich prächtig geschlagen und sind durch den 5:2 Sieg gegen die Japaner nicht Letzter geworden. Falls der Fanclub ›Sulgener Block‹ noch ein T-Shirt für mich hat, würde ich es gerne nehmen. Ich wohne ja auf dem Sulgen." Sie hat übrigens eines bekommen.

Dank für Engagement

Rückert dankte dem Edelweiß für das große Engagement. "Wir vom Stadtverband können uns glücklich schätzen, dass in Schramberg so eine hochkarätige Veranstaltung möglich geworden ist. Es war ein hochklassiger Wettkampf mit spannenden Spielen und Werbung für den Radballsport."

Party bis in den Morgen

Im Anschluss an die Siegerehrung wurde bei der Aftershow-Party kräftig bis nach Mitternacht gefeiert. Aber am Sonntag wartete schon wieder Arbeit auf die RVE-Mitglieder. Die Halle musste aufgeräumt werden, damit am Montag der Schulsport stattfinden konnte.