Welschensteinacher Dorfladen: Der Start rückt näher

Der geplante Dorfladen in Welschensteinach soll noch vor den Sommerferien eröffnen. Die Genossenschaft setzt auf regionale Produkte und lange Öffnungszeiten.

„Wenn alles wie geplant läuft, werden wir den Laden eröffnen, bevor die Sommerferien da sind“, führte Christian Schätzle (CDU) bei der jüngsten Ratssitzung aus. Schätzle ist in der eigens gegründeten Genossenschaft im Vorstand zuständig für die Technik. Bis es soweit ist, wollen die Initiatoren noch kräftig trommeln und versuchen, weitere Mitglieder zu gewinnen, denn „ohne Geld wird es nicht funktionieren“, machte Schätzle deutlich.

In den sozialen Medien und auf dem entsprechenden Whats-App-Kanal informieren sie schon regelmäßig über den aktuellen Stand. Mit einem „kleinen Infopaket“ wolle man aber auch die mit ins Boot nehmen, die nicht im Internet unterwegs sind. „Damit soll jeder umfassend informiert werden.“

Bisher knapp 100 Mitglieder im Boot

Aktuell habe die Genossenschaft knapp 100 Mitglieder mit fast doppelt so vielen gezeichneten Anteilen. Schätzle zeigte sich sehr erfreut darüber, dass viele Mitglieder gleich mehrere Anteile zeichnen, um das Projekt zu unterstützen und somit dazu beitragen wollen, die Nahversorgung im Ortsteil zu sichern.

Das Geschäft ist als Selbstbedienungsladen ohne dauerhaft anwesendes Personal vorgesehen. Der Zutritt ist über eine aufladbare Kundenkarte, EC-Karte oder Kreditkarte möglich. Bezahlt wird an einer Selbstbedienungskasse, an der die Kunden ihre Waren selbst scannen. Vorgesehen sind tägliche Öffnungszeiten von 5 bis 23 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Geschlossen bleiben soll der Dorfladen lediglich am Karfreitag, am Ostersonntag, am Pfingstsonntag und am ersten Weihnachtsfeiertag.

Der Dorfladen soll nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sein, sondern auf eine verlässliche Versorgung im Ort, die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und ein Angebot, das im Alltag kurze Wege ermöglicht, wie Ortsvorsteher Xaver Rockenstein betonte. Der Einkauf im Dorfladen ist nicht an eine Mitgliedschaft gebunden.

Beim Warensortiment setzt der Dorfladen auf eine Grundversorgung für den täglichen Bedarf. Geplant sind frische Backwaren aus einer regionalen Bäckerei, die täglich morgens geliefert und im Laden bereitgestellt werden.

Außerdem sollen regelmäßig frische Fleisch- und Wurstwaren von einer Metzgerei aus der direkten Umgebung angeboten werden. Das Kernsortiment, einschließlich frischem Obst und Gemüse, soll zweimal pro Woche angeliefert und aufgefüllt werden. Ergänzend kündigt die Genossenschaft weitere regionale Produkte an. Alkohol und Zigaretten werden im Laden nicht erhältlich sein, erklärte Rockenstein.

Der Vorstand

Die Gründungsversammlung für die Dorfladen Welschensteinach fand am 8. April statt. Den Vorstand bilden: Manuel Hummel (Verwaltung und Finanzen), Susanne Zahn (Wareneinkauf) und Christian Schätzle (Technik). Der Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Xaver Rockenstein (Aufsichtsratsvorsitzender), Bürgermeister Benedikt Eisele (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), Marc Meßmer, Dominik Himmelsbach, Alexander Kern und Thomas Obert. Wer Mitglied werden möchte, kann einen oder mehrere Anteile à 200 Euro zeichnen. Weitere Infos unter dorfladen-welschensteinach.de