Welschensteinacher Dorfladen: Der Start rückt näher

Der geplante Dorfladen in Welschensteinach soll noch vor den Sommerferien eröffnen. Die Genossenschaft setzt auf regionale Produkte und lange Öffnungszeiten.
„Wenn alles wie geplant läuft, werden wir den Laden eröffnen, bevor die Sommerferien da sind“, führte Christian Schätzle (CDU) bei der jüngsten Ratssitzung aus. Schätzle ist in der eigens gegründeten Genossenschaft im Vorstand zuständig für die Technik. Bis es soweit ist, wollen die Initiatoren noch kräftig trommeln und versuchen, weitere Mitglieder zu gewinnen, denn „ohne Geld wird es nicht funktionieren“, machte Schätzle deutlich.