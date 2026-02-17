Welpe aus Russland: Tollwut-Virus bei totem Hund in Rheinland-Pfalz

Deutschland ist tollwutfrei - viele andere Länder weltweit nicht. Hunde aus dem Tierschutz können daher ein Risiko sein, wie ein aktueller Fall zeigt.
Ludwigshafen - Ein importierter Hund ist in Rheinland-Pfalz an der Tollwut gestorben. Der Impfpass des aus Russland stammenden Welpen sei wahrscheinlich gefälscht gewesen, teilte die Bundestierärztekammer (BTK) mit. "Dieser Fall zeigt, wie schnell die tödliche Viruserkrankung wieder eingeschleppt werden kann." Deutschland gilt seit 2008 als frei von der klassischen Form der Tollwut.