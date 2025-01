Winterwunderland mit Berghüttencharme – Das Alpzitt Chaletdorf in Burgberg bietet ein privates Spa-Erlebnis in den Allgäuer Alpen.

Im Herzen der Allgäuer Alpen bekommen Winterwellness-Fans die Möglichkeit, im Chaletdorf Alpzitt privat zu wellnessen, ohne die eigene Unterkunft verlassen zu müssen. Die Gastgeberfamilie Gilb lädt ein, die kraftvolle Stille und den Zauber der winterlichen Allgäuer Berglandschaft in vollkommener Privatsphäre zu genießen – im persönlichen Spa eines jeden Chalets und in den charmanten Ferienwohnungen. Mit hochwertigen, regional inspirierten Wellnessbehandlungen, luxuriösen Rückzugsorten und einem umfangreichen kulinarischen Angebot wird jeder Aufenthalt zu einem unvergleichlichen Verwöhn-Erlebnis.

Wellness: Privates Spa im Allgäu-Chalet

Die Chalets und Ferienwohnungen des Alpzitt-Dorfs vereinen modernen Komfort mit urigem Hüttenflair und bieten allen Gästen die Möglichkeit, wohltuende Spa-Anwendungen direkt in den eigenen vier Wänden zu genießen. Vom holzbefeuerten Hot Pot auf der Terrasse bis zur privaten Sauna und Regendusche in den Bädern bleibt kein Wunsch unerfüllt. Wer das Alpzitt besucht, erfährt Wellness in seiner ursprünglichsten Form: ganz individuell und exklusiv. Jedes Spa-Chalet und jede Ferienwohnung im Alpzitt-Dorf wartet mit einer eigenen Wohlfühloase auf und besticht durch Details, die mit viel Liebe zur Natur und einem besonderen Gespür für Komfort gestaltet wurden. Draußen darf es regnen oder schneien – der alpine Charme und die wohlige Atmosphäre sind im Inneren überall spürbar.

Winterurlaub im Allgäu: die Chalets

Für einen Romantik-Aufenthalt zu zweit bietet das Kuschel-Chalet „s’Gmietlenè“ auf 60 Quadratmetern eine gemütliche Wohlfühlzone mit privater Sauna, einem wohlduftenden Zirben-Kuschelbett und einem einladenden Hot Pot unter freiem Himmel. Gäste erleben hier heimeligen Hüttenluxus, ergänzt durch eine Kachelofen-Ecke und eine Küche, die es ermöglicht, nach Lust und Laune auch mal selbst zu kochen. Perfekt für Paare, die in völliger Ruhe entspannen und sich vom Alltag zurückziehen möchten.

Das Komfort-Chalet „s’Kommodè“ öffnet auf 90 Quadratmetern seine Türen für bis zu vier Personen und kombiniert Hüttenflair mit exklusiven Spa-Elementen. Es verfügt über ein zweites Zirben-Kuschelbett auf der Galerie, die zusätzlich mit Dusche und WC ausgestattet ist. Ein großzügiger Wohnbereich und die private Sauna machen das Chalet zu einem idealen Rückzugsort für Familien oder Freunde, die Ruhe und Geborgenheit im Herzen der Natur suchen.

Wer besonderen Luxus und viel Raum für Entfaltung wünscht, wird im Premium-Chalet „s’Bsundrè“ fündig. Auf zwei Stockwerken und einer Gesamtfläche von 120 Quadratmetern inklusive 30 Quadratmetern Privat-Spa vereint es alpinen Stil mit gehobenem Komfort. Neben einem holzbefeuerten Hot Pot und einem eleganten Wohnbereich mit Kachelofen genießen Gäste hier eine freistehende Badewanne und eine exklusive Ruhezone. Perfekt für bis zu fünf Personen, die sich ein umfassendes Spa-Erlebnis gönnen möchten.

Exklusive Ferienwohnungen im Wellnesshotel

Neben den Chalets laden auch die exklusiven Spa-Ferienwohnungen des Alpzitt-Dorfs zur Erholung auf höchstem Niveau ein. So bietet die gemütliche Wohnung „Mittag“ auf 50 Quadratmetern alle Annehmlichkeiten eines alpinen Refugiums, darunter eine Sauna und eine Regendusche sowie einen Balkon mit spektakulärem Bergblick. In der 60 Quadratmeter großen Wohnung „s’huimelèg“ erwartet die Gäste ein privater Wellnessbereich und ein lichtdurchfluteter Wohnraum mit Südverglasung. Der Blick auf verschneite Gipfel lädt zum Träumen ein.

Die Wohnungen „Grünten“ und „Hörnle“ bieten auf 70 bis 80 Quadratmetern Platz für zwei bis vier Personen und verfügen über ein zusätzliches uriges Etagenbett sowie Kachelofen und eine großzügige Lounge-Ecke, die das perfekte Ambiente für einen geselligen Hüttenabend schafft.

Wellnesshotel im Allgäu: Spa in privater Atmosphäre

Ganz gleich, ob man die Behandlung im Chalet, in der Ferienwohnung oder im Spa-Bereich des Chaletsdorfes wünscht – das Ziel ist es, Körper, Geist und Seele in Harmonie zu bringen und neue Energie für lange Wintermonate zu tanken. Ob wohltuende Abhyanga-Massage, duftende Kräuterstempelanwendung oder eine klassische Gesichtsbehandlung: Das Spa-Team des Alpzitt-Dorfs bietet eine Vielzahl an Verwöhnoptionen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste abgestimmt sind.

Besonders beliebt ist die „Ganz nach dir“-Massage, bei der sich das Spa-Team gezielt darauf konzentriert, wo‘s zwickt und durch harmonisierende Techniken für ganzheitliches Wohlbefinden sorgt. Alle Anwendungen sind eine warmherzige Einladung, den Alltag hinter sich zu lassen und sich dem puren Genuss der Selbstfürsorge hinzugeben.

Kulinarische Verwöhnmomente direkt im Chalet

Und was tun, wenn der Magen knurrt? Das stilvolle Genusswerk-Restaurant des Chaletdorfs bietet regionale Köstlichkeiten, die von kreativen Menüs bis hin zu À-la-carte-Gerichten reichen und mit frischen Zutaten aus der Region zubereitet werden. Gäste können jeden Abend ein exquisites Drei-Gänge-Menü im Genusswerk erleben oder ihr Dinner ganz privat im eigenen Chalet genießen. Mit der „Seffa“ liefert das Alpzitt-Team auf Wunsch sämtliche Speisen direkt in die Chalets und Ferienwohnungen, um das Wellnesserlebnis mit kulinarischen Gaumenfreuden abzurunden.

Der täglich liebevoll gepackte Frühstückskorb mit Backwaren von der Dorfbäckerei, heimischem Chalet-Feuerholz und sorgfältig ausgewählten regionalen Spezialitäten wie Räuchersaibling oder Allgäuer Honig zeigen die Verbundenheit der Gastgeber zur Region und machen jeden Aufenthalt im Alpzitt zu einer authentischen und nachhaltigen Urlaubserfahrung.

Alpzitt Chalets in Burgberg im Allgäu – Einkehr zum Rückzug

Das Chaletdorf Alpzitt steht für ein winterliches Rundum-Wellnesskonzept, das die Natur in den Mittelpunkt stellt und mit einem tiefen Verständnis für die Schönheit der Umgebung verbindet. Hier, wo die verschneiten Berge als Kulisse dienen und jedes Detail wärmendes Wohlbefinden vermittelt, laden die Chalets und Ferienwohnungen zum Ankommen und Verweilen ein. Und raus muss nur, wer auch raus möchte. Ob romantische Auszeit zu zweit, erholsamer Familienurlaub oder Entspannungsreise mit Freunden – die Kombination aus privatem Spa und kulinarischen Highlights macht das Alpzitt-Dorf auch in der kalten Jahreszeit zur perfekten Einkehr.

Über das Chaletdorf Alpzitt

Unter der Leitung von Familie Gilb entstand im Alpzitt Chaletdorf ein naturnahes Resort mit bemerkenswerter Architektur, zeitgemäßer Exklusivität und viel Liebe zum Detail. In neun Chalets mit Privatsauna und mehreren Ferienwohnungen vereint das Alpzitt Chaletdorf Allgäuer Bergromantik mit lässigem Luxus.

Das charmante Refugium mit Berghütten-Charme an der historischen Sägemühle, im Ortskern des malerischen Burgberg, ist der optimale Ausgangspunkt für Outdoor-Abenteuer zu jeder Jahreszeit. Das Restaurant „Genusswerk“ verwöhnt mit regionaler Kulinarik und einfallsreichen Kreationen.

Weitere Informationen, wie Einblicke in Preise und Ausstattung, bekommen Interessierte auf der Webseite des Chaletdorfs.