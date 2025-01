Seit Dezember 2024 leitet Simon Thomas Seis nun die Geschicke und Geschäfte im Wellness- & Genussresort Engel Obertal. Darüber wird in einer Pressemitteilung berichtet.

Sein Ausbildungsweg führte ihn von den ersten beruflichen Schritten einer Kochausbildung über den staatlich geprüften Betriebswirt für das Hotel- und Gaststättengewerbe bis zum Certificate in Hotel Real Estate Investment and Asset Management von der Cornell University in den USA.

Stationen in Paris und in London

Nicht weniger eindrucksvoll sind seine bisherigen beruflichen Stationen, heißt es weiter. Nach der Ausbildung zog es Simon Seis zunächst nach Paris, danach nach Estepona und dann für viele Jahre in das Vereinigte Königreich, mit einer kleinen Zwischenstation in Ras al Khaimah (UAE). Die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 verbrachte er als Director of Food and Beverage im Royal Lancaster London, bevor er 2022 zurück nach Deutschland kam.

Seine internationale Erfahrung im operativen Hotelmanagement, in der Restaurant-Konzeptionierung und in der Food and Beverage Strategieentwicklung brachte Seis in den vergangenen Jahren im Brenners Park-Hotel & Spa sowie in der Max Grundig Klinik in Bühl, einer der führenden Privatkliniken Deutschlands, ein.