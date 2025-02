1 Die 66-jährige Freiburgerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Danita Delimont

Eine Frau aus Freiburg ist nach einem schweren Unfall in Neuseelands Hauptstadt Wellington im Krankenhaus verstorben. Das berichten zahlreiche neuseeländische Medien.









Bei einem Verkehrsunfall in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington ist am Montag eine 66-jährige Frau aus Freiburg von einem Auto erfasst und getötet worden. Das berichtet unter anderem The New Zealand Harald.