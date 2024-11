Dem Wellendinger Verein wurde von der Firma Kauth (Denkingen) eine Lagerhalle in Deilingen zum Zwischenlagern und Verpacken der Spenden zur Verfügung gestellt.

Firmen aus Wellendingen und Rottweil unterstützten die Spendenaktion mit Versandkartons. Ebenso übernahm die Firma Kauth den Transport der Spendenlieferung mit der Spedition Bächle nach Frankfurt, von wo die Ware nach Nigeria versandbereit gemacht wurde.

Der Verein Kinderhilfe Ugwaku ist dankbar für diese Unterstützung. Laut Informationen des Vereins ist die Lage in Ugwaku und in Nigeria sehr angespannt. Sowohl die politische als auch die wirtschaftliche Lage habe sich seit den Wahlen 2023 nicht verbessert. Die Wirtschaft leide weiterhin unter der starken Abwertung der Landeswährung Naira und einer labilen Wirtschafts-, Finanz- und Sicherheitspolitik.

Öl- und Gasförderung sowie die Kraftstoffproduktion seien rückläufig, was die wirtschaftliche Situation weiter verschärfe. Aufgrund der Inflation seien die Preise für Lebensmittel weiter enorm gestiegen, so dass sich die Hungersnot weiter verschärft habe.

Weitere Hilfsaktionen

Aus diesem Grund hat das Vorstandsteam der Kinderhilfe Ugwaku beschlossen, die Schule mit weiteren Spendengeldern zu unterstützen, um sicherstellen zu können, dass die Schüler der All Saints School zumindest einmal täglich eine Mahlzeit in der Schule bekommen. Auch werden Lebensmittel- und Kleiderspenden an die umliegenden Dörfer und im Norden Nigerias verteilt.

Weiterhin ist der Verein an den Vorbereitungen zur Realisierung des Farmingprojektes, um eine nachhaltige Lösung gegen Hungersnot zu schaffen.

„Neue Zukunft“ gegründet

Um das Farmingprojekt und alle Aktivitäten der Kinderhilfe Ugwaku vor Ort nachhaltig umzusetzen, wurde die Nichtregierungsorganisation Ndu Ohuru (Neue Zukunft) in Nigeria gegründet mit Mitarbeitern, die vor Ort die Arbeit der Kinderhilfe Ugwaku betreuen und ausführen.

Paul Odoeme, Initiator der Kinderhilfe Ugwaku, wird im November vor Ort in Ugwaku sein. Auf dem Adventsweg in Wellendingen ist der Verein mit einer Station und Bewirtung vertreten.

Die Kinderhilfe Ugwaku informiert über ihre Projekte auf www.kinderhilfe-ugwaku.de und freut sich über weitere Unterstützer.