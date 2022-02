1 Daniel Scheidemann leitet seit Februar die Neuwies-Grundschule in Wellendingen. Foto: Pfannes

Mit Daniel Scheidemann (seit Februar) und Sarah Franz (seit September) hat die Neuwies-Schule Wellendingen einen neuen Rektor und eine neue Konrektorin.















Link kopiert

Wellendingen - Apropos Schule. Im Wellendinger Gemeinderat wird an diesem Abend nicht nur über das Gebäude gesprochen, sondern es stellt sich außerdem der neue Neuwies-Schule-Rektor vor. Daniel Scheidemann ist seit dem 1. Februar in Amt und Würden. Nicht einmal ein ganzes Jahr (!), nachdem er als einziger Kandidat (!) seinen Hut in den Ring geworfen und das Prozedere der Bewerbung – Schulamt, Regierungspräsidium (!) – erfolgreich bestanden hat.

Sein Vorgänger, Harald Gauß, ist in einem kleinen Rahmen zum 31. Juli in den Ruhestand verabschiedet worden, teilt außerdem Bürgermeister Thomas Albrecht auf Nachfrage mit.

Doch nun zum Neuen. 33 Jahre alt sei er, Nähe Oberndorf geboren (Boll), hat in Ludwigsburg Mathematik, Sport und Technik studiert, das Referendariat in einer Schule in Sulz absolviert, war dort Lehrer der Klassen drei und vier, hat außerdem im vergangenen halben Jahr die Willkommensklasse unterrichtet, und sich schließlich in Wellendingen beworben. Wie auch seine Kollegin Sarah Franz, die seit September die neu geschaffene Stelle einer Konrektorin an der Neuwies-Schule ausfüllt. Daniel Scheidemann: "Ich freue mich sehr, dass es mit Wellendingen geklappt hat. Ich wurde herzlich empfangen und fühle mich bereits sehr wohl hier."

Bürgermeister Thomas Al­brecht, der bereits einige Schulleiter hat kennenlernen dürfen, freut sich ebenfalls. Seine Hoffnung ist, dass der neue Rektor sehr lange bleibe. Dass er am besten der letzte sei, mit dem er im Amt zusammenarbeite.

Den Wohlfühlfaktor steigern können auf jeden Fall die Narrenzünfte der Gemeinde. Als Narrenrat in Boll ist Scheidemann gespannt auf die Fasnet. Auf zwei Premium-Narrenzünfte, die beide auf eine sehr lange Tradition blicken können. Die Wellendinger Narrenzunft will bereits in den kommenden Tagen die Neuwies-Schule besuchen.