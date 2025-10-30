Wellendinger Schloss: Einblick in die gehobene Lebenswelt des Adels

Wichtig für die Geschichte von Wellendingen ist das ehemalige Schloss. Kein Wunder, dass bei Bauarbeiten Funde aus früheren Jahrhunderten auftauchten.
Das heutige Rathaus in Wellendingen hat seinen Sitz im ehemaligen Schloss des lokalen Ortsadels. Das Gebäude soll laut schriftlicher Überlieferung am Platz einer erstmalig im 14. Jahrhundert genannten Burg beziehungsweise eines Steinhauses stehen. Das Schloss im Wellendinger Dorfzentrum, unweit der katholischen Kirche gelegen, ist für die Ortsgeschichte von wichtiger Bedeutung.