1 Der Angeklagte, hier am ersten Prozesstag, schweigt weiterhin zur Tat. Foto: Cools

Was genau ist am frühen Morgen des 25. Januar geschehen? Der zweite Tag im Wellendinger Mordprozess ist dem Zusammenfügen von Puzzleteilen gewidmet. Vor Gericht sagen neben den kriminaltechnischen Ermittlern auch der Notarzt und die molekulargenetische Gutachterin aus.















Kreis Rottweil. Blut im Gang, Blut im Schlafzimmer, Blut in der Küche. Die Fotos vom Tatort vermitteln einen Eindruck, welches Bild sich den Ermittlern geboten haben muss, als sie nach Wellendingen gerufen wurden. Auch am 36-jährigen Angeklagten, der seine 32 Jahre alte Lebensgefährtin mit drei Messerstichen getötet haben soll, gehen die Aufnahmen nicht spurlos vorbei. Immer wieder hält er die Hand vor die Augen, atmet schwer. Als unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Bilder von der Obduktion des Opfers auf dem Monitor gezeigt werden, muss er sich die Tränen wegwischen.

Zu seiner Tat äußern will sich der Beschuldigte auch am zweiten Prozesstag nicht. Was über den Tathergang und die Tatwaffe bekannt ist, berichten die Zeugen: Eine mit der Spurensicherung beauftragte Kommissarin, die den Tatzeitpunkt zwischen 7.15 und 7.37 Uhr eingrenzen konnte; der Notarzt, der um 7.48 Uhr alarmiert wurde und zehn Minuten später beim Eintreffen in der Wohnung nur noch den Tod der dreifachen Mutter hatte feststellen können.

Opfer wies tiefe Stichwunden auf

Den mutmaßlichen Täter, der sich offenbar selbst zwei Schnittverletzungen am Hals und eine Stichverletzung im Bereich des Herzens selbst zugefügt hatte, hatte der Notarzt erstversorgt und ins Klinikum Tuttlingen gebracht.

Aus den Aussagen der eingesetzten Kriminalbeamten ergab sich ein umfangreicher Spurenbericht, der letztlich ein mit einer 14 Zentimeter langen Keramikklinge versehenes Küchenmesser und ein Messer mit einer 19 Zentimeter-Klinge als Tatwaffen identifizierte. Während sich die Verletzungen beim Angeklagten als eher oberflächlich erwiesen, seien beim Opfer drei tiefe Stichwunden festgestellt worden. Ein etwa 18 Zentimeter tiefer Einstich unterhalb des rechten Rippenbogens, der auch zwei Rippen durchtrennte, ein 18 Zentimeter langer Einstich im Hals und ein weiterer Einstich im Bereich der Schulter.

Durcheinander aus Blutstropfen und Blutlachen

Das Durcheinander aus Blutstropfen und Blutlachen am Boden sowie Spuren an den Wänden fügt die molekulargenetische Gutachterin zu einem Bild zusammen. Anhand der Blutspuren seien die Laufwege nachvollziehbar. So gehe sie davon aus, dass das Opfer im Schlafzimmer im Bereich des Bettes den ersten Stich erhalten habe, sie dort kauerte, dann das Schlafzimmer verließ. Tot aufgefunden wurde sie zwischen Küche und Gang. Er sei ihr nachgefolgt, sei dann ins Schlafzimmer zurückgekehrt und habe sich dort selbst verletzt. Hierüber soll zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Gutachten Aufschluss geben.

Der Prozess wird am Freitag, 22. Oktober, fortgesetzt.