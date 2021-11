1 Der Angeklagte muss für lange Zeit hinter Gitter. Foto: Cools

Die Anspannung lag im vollen Gerichtssaal spürbar in der Luft. Die erste Schwurgerichtskammer hat den 36-jährigen Angeklagten im Wellendinger Mordprozess zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.















Kreis Rottweil - Das Gericht, unter dem Vorsitz von Richter Karlheinz Münzer, sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte seine damalige Lebensgefährtin im Januar in der gemeinsamen Wohnung im Beisein der drei eigenen Kinder vorsätzlich mit drei Messerstichen getötet hat. Dies könne zum einen durch die Wucht und zum anderen durch die Platzierung der Einstiche belegt werden.

Angeklagter handelt heimtückisch

Die in der Anklageschrift aufgeführten Mordmerkmale der Heimtücke sowie der niedrigen Beweggründe sah das Gericht zumindest teilweise als erwiesen an. So sei das Opfer wehr- und arglos gewesen, habe zum Tatzeitpunkt also nicht mit einem konkreten Angriff gerechnet, so Münzer. Die niedrigen Beweggründe blieben hingegen für die Kammer fraglich. Eine besondere Schwere der Schuld sah Richter Münzer im Gegensatz zur Staatsanwältin ebenfalls nicht als erwiesen an, da nur ein Mordmerkmal vorherrsche und es im Rahmen der Tat auch nicht zu weiteren Straftaten gekommen sei.

Schuldfähigkeit nicht beeinflusst

Trotz einer dissozialen Persönlichkeitsstörung, die der Sachverständige diagnostizierte, konnte die Kammer keine Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit feststellen. Nach der lebenslangen Haftstrafe von 15 Jahren findet die erste Prüfung hinsichtlich einer Entlassung statt.

