Kreis Rottweil - Der sechste Verhandlungstag im Wellendinger Mordprozess glich einem Schauspiel in drei Akten. Zunächst hörte Richter Karlheinz Münzer den Polizeibeamten an, der den Angeklagten am Mittwoch in den Gerichtssaal begleitet und im Anschluss wieder zurück ins Gefängnis gefahren hatte.

Nach der Verhandlung soll sich der 36-jährige Angeklagte laut Aussage des Polizisten abfällig über die Zeugen geäußert haben, die an diesem Tag ausgesagt hatten. Demnach würde er sie umbringen, wenn er nach 15 Jahren wieder rauskomme. Laut der Ausführung des Beamten habe sich der Angeklagte besonders darüber aufgeregt, dass die Zeugen über seinen Drogenkonsum, die sexuellen Kontakte und über ihn und das Opfer gesprochen hätten.

Opfer wollte sich trennen

Im Anschluss sagten der Patenonkel der 32-jährigen Getöteten sowie die Polizeibeamtin, die die Ermittlungen geleitet hatte, aus. Zudem ließ Richter Münzer die Vernehmung des Schwagers des Opfers verlesen, da dieser zurzeit in Haft sitzt.

Schon wie seine Söhne, die beide am Mittwoch ausgesagt hatten, konnte der Patenonkel nur wenige Angaben zum Opfer und dem Angeklagten machen. Lediglich über den Wunsch der Geschädigten, im Jahr 2019 umzuziehen, konnte der 55-Jährige Aussagen treffen.

Die Polizeibeamtin, die bereits zu Beginn der Verhandlung als Zeugin geladen gewesen war, sagte zu den Arbeitsverhältnissen, Aufenthaltsorten und zurückliegenden Straftaten des Paares, wie Betteln und Ladendiebstahl, aus.

In Anwesenheit der Zeugin wurden zudem die Bilder der Wohnungsdurchsuchung gezeigt sowie die Nachrichtenverläufe zwischen dem Opfer und dem Angeklagten aus der Zeit verlesen, als das Opfer bei seiner Schwester im Ausland weilte. Aus diesen wurde nochmals deutlich, dass die Getötete endgültig den Entschluss gefasst hatte, den Tatverdächtigen zu verlassen.

Videoanruf des Schwagers

Die Vernehmung des Schwagers zeichnete ein schreckliches Bild vom Angeklagten. Der 36-Jährige habe demnach seine Partnerin und die Kinder mehrfach geschlagen und die 32-Jährige mit Frauen und Männern betrogen.

Während der Tat habe der Schwager sogar per Videoanruf mit dem ältesten Kind gesprochen. "Bitte, hilf mir, ich sterbe gleich" und "Mama wird immer kälter" sollen die Getötete und das mittlere Kind laut Aussage des Schwagers gesagt haben. Zudem habe der Angeklagte versucht, den Notruf des ältesten Kindes zu verhindern.