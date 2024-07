Wellendinger Gemeinderat: Das Warten auf eine Ampel hat Gründe

1 Die gewählten Vertreter der Bürger von Wellendingen und Wilflingen nehmen ihre Arbeit auf (von links): Armin Klaiber, Thomas Schauber, Antonio Locurcio, Tobias Schlenker, Anne-Kathrin Wagner (Stimmenkönigin), Wolfgang Götz, Ute Hirt-Wiedemann, Natalie Bader, Ulrike Roth, Andreas Geiger, Frank Friesch, Matthias Zimmerer, Andreas Muschal und Thomas Albrecht (Bürgermeister). Zum Gemeinderat gehören außerdem die an diesem Abend entschuldigten Kathleen Götz und Yvonne Skarlatoudis. Foto: Pfannes

Nun hat alles wieder seine Richtigkeit in der Gemeinde Wellendingen. Nach der Verpflichtung des Bürgermeisters – die dritte Amtszeit hat bereits am 1. Juli begonnen – wird das neue Gemeinderatsgremium nach Amtseinführung mit seinen Rechten und Pflichten vertraut gemacht. Dann beginnt die Arbeit und das Warten auf eine Ampel.









Neun Wahlen stehen an, die die Ratsmitglieder selber betreffen. Alle gehen, da intern vorbereitet und abgesprochen, offen und einstimmig über die Bühne. Als da sind: Ortsvorsteher Wilflingen Andreas Muschal, erster Stellvertreter Kathleen Götz, zweiter Stellvertreter Timo Angst; Stellvertreter des Bürgermeisters Tobias Schlenker (Nummer eins), Anne-Kathrin Wagner (Nummer zwei) und Thomas Schauber (Nummer drei); Vertreter im Zweckverband Abwasserreinigung Primtal Thomas Schauber (Stellvertreter Ute Hirt-Wiedemann), Frank Friesch (Yvonne Skarlatoudis), Kathleen Götz (Antonio Locurcio) und Ulrike Roth (Andreas Geiger); Vertreter im Zweckverband Wasserversorgung am Oberen Neckar Matthias Zimmerer (Yvonne Skarlatoudis) und Andreas Geiger (Anne-Kathrin Wagner); Vertreter in der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Rottweil Andreas Muschal (Kathleen Götz); Vermittlungsausschuss Armin Klaiber, Matthias Zimmerer und Anne-Kathrin Wagner (alle Wellendingen) sowie Jonas Eismann, Timo Angst und Stefan Reger (alle Wilflingen); Sicherung von Nachlässen Tobias Schlenker und Antonio Locurcio; Beratender Bauausschuss Armin Klaiber, Thomas Schauber, Matthias Zimmerer, Andreas Geiger, Andreas Muschal und Wolfgang Götz; Beratender Kinder- und Jugendausschuss Ute Hirt-Wiedemann, Yvonne Skarlatoudis, Nathalie Bader und Kathleen Götz.