Wellendinger Finanzen: Erwartungen an Bürgermeister und Gemeinderat

Zu der nicht gerade erfreulichen finanziellen Entwicklung der Gemeinde Wellendingen hat unser Leser Friedrich Faulhaber folgende Meinung.

Mit zunehmender Sorge beobachte ich die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Wellendingen – und vor allem das politische Verhalten, das sie maßgeblich beeinflusst. In der jüngsten Berichterstattung im Schwarzwälder Boten wird erneut deutlich, wie leichtfertig in den vergangenen Jahren Projekte angestoßen wurden, deren finanzielle Tragweite die Gemeinde inzwischen erdrückt.

Nach meinem Eindruck präsentiert Bürgermeister Thomas Albrecht dem Gemeinderat regelmäßig kostenintensive Vorhaben, um diese anschließend mit dem Hinweis durchzuwinken, dass „der Gemeinderat es ja beschlossen habe“. Dieses Verschieben der Verantwortung mag formal korrekt sein, wirkt aber politisch ausgesprochen bequem. Führung sieht anders aus. Verantwortung übernehmen ebenso.

Betriebe vermissen Dialog

Die Folgen dieser aus meiner Sicht wenig vorausschauenden Investitionspolitik tragen nun die Bürgerinnen und Bürger: Die Gemeindekasse ist leer, Kredite in beträchtlicher Höhe müssen aufgenommen werden, Gebühren werden steigen – und vermutlich werden auch Gewerbesteuerhebesatz sowie Grundsteuern einfach angehoben.

Damit belastet man genau diejenigen noch stärker, die die Gemeinde bislang zuverlässig mitgetragen haben, ohne dass für sie ein erkennbarer Mehrwert entstanden wäre. Die Betriebe erfahren aus der Zeitung, was auf sie zukommen kann, aber ein Dialog findet seit Jahren keiner statt.

Anspruch auf ehrliche Kommunikation und solide Finanzpolitik

Es stellt sich die Frage, wie lange diese Politik zulasten der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe weitergeführt werden soll. Eine Gemeinde braucht Projekte und Entwicklung – keine Frage. Aber sie braucht ebenso Verantwortungsbewusstsein, Transparenz und eine politische Führung, die kostenintensive Entscheidungen nicht nur anstößt, sondern auch deren Konsequenzen trägt und für die „Sparsamkeit“ kein Fremdwort ist.

Ich erwarte vom Bürgermeister und vom Gemeinderat eine schonungslose Aufarbeitung der finanziellen Lage, klare Prioritäten und vor allem ein Ende der Praxis, Verantwortlichkeiten im Nachhinein zu relativieren. Die Bürgerinnen und Bürger haben Anspruch auf ehrliche Kommunikation und solide Finanzpolitik – nicht erst dann, wenn das Haushaltsloch unübersehbar wird.

