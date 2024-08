Einen spannenden Ausflug zur Polizei in Rottweil erlebten 20 Kinder aus Wellendingen und Wilflingen im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Das vom TTC Wellendingen organisierte Ferienprogramm bot den jungen Teilnehmern die einmalige Gelegenheit, den Polizeialltag hautnah zu erleben.

Die Ausrüstung der Polizei

Der Besuch begann um 13.30 Uhr, als die Kinder von einer Polizistin und einem Polizisten auf dem Revier in Empfang genommen wurden. Zunächst bekamen die Kinder eine Einführung in die Ausrüstung der Polizisten und konnten hautnah erleben, was ein Polizist im täglichen Einsatz alles bei sich trägt. Auch die vielfältigen Aufgaben der Polizei, von der Verkehrsüberwachung bis hin zu Einsätzen in Notfällen, wurden besprochen.

Anschließend durften die Kinder die Wache besichtigen, von der aus die Einsätze koordiniert werden. Hier bekamen sie einen Einblick in die Abläufe und die Technik, die im Hintergrund notwendig ist, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten. Besonders fasziniert waren die Kinder von den vielen Monitoren.

Besichtigung der Zellen

Nach der Besichtigung der Zellen, die ebenfalls auf großes Interesse stießen, folgte der Höhepunkt des Nachmittags: die Erkundung eines echten Polizeiautos. Die Kinder durften das Fahrzeug von innen begutachten und erfuhren, wie es bei Einsätzen verwendet wird.

Besonders spannend war es, eine schwere Schutzweste anprobieren zu dürfen, die sie in die Rolle eines echten Polizisten versetzte.

Nach zwei lehrreichen und spannenden Stunden verabschiedeten sich die Kinder mit leuchtenden Augen von den beiden Polizisten. „Das Polizeiauto war so cool!“, rief ein Junge begeistert, als sich die Gruppe auf den Heimweg machte.