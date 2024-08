20 Kinder aus Wellendingen und Wilflingen erkundeten die Turn- und Bewegungslandschaft des SV Villingendorf.

Unter der Betreuung von sechs engagierten Vereinsmitgliedern des TSV Wellendingen und einem Betreuer des SV Villingendorf erlebten die Kinder zwei Stunden voller Spaß, Bewegung und sportlicher Herausforderungen.

Ausgiebiges Austoben

In der großzügigen Sporthalle des SV Villingendorf konnten die Kinder ausgiebig spielen und sich austoben. Besonders beliebt waren die Schnitzelgrube und das Riesentrampolin, auf denen die Kinder ihrer Energie freien Lauf ließen.

Auch die Boulderwand und das Kletter- und Absprungpodest boten den kleinen Abenteurern spannende Herausforderungen und wurden mit großer Begeisterung angenommen.

Ein Riesenspaß

„Die Kinder hatten riesigen Spaß, und es war schön zu sehen, wie sie sich in der sportlichen Umgebung wohlfühlten. Solche Erlebnisse sind eine tolle Möglichkeit, den Kindern in den Ferien etwas Besonderes zu bieten“, sagte einer der Betreuer des TSV Wellendingen.

Die Gruppe startete um 13.30 Uhr am Schlossplatz in Wellendingen und erreichte kurz darauf die Sporthalle in Villingendorf. Dort wurden sie von einem Betreuer des SV Villingendorf empfangen und durch die verschiedenen Stationen begleitet. Nach zwei intensiven Stunden voller Bewegung und Spiel traten die Kinder die Rückreise nach Wellendingen an.

Ereignisreicher Nachmittag

Der TSV Wellendingen übernahm nicht nur die Kosten für das Programm, sondern auch die Organisation der Hin- und Rückfahrt. Die Eltern nahmen ihre Kinder nach einem ereignisreichen Nachmittag am Schlossplatz in Empfang und konnten ihnen die Begeisterung und den Spaß deutlich ansehen.