Die Firma Josef Hafner Wellendingen ehrte langjährige und verdiente Mitarbeiter in einer Feierstunde.

Geschäftsführer Christoph Hafner bedankte sich bei den langjährigen Mitarbeitern für deren Betriebstreue und die Zusammenarbeit mit einem Präsent und Geldgeschenk sowie einer Urkunde der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg und zeigte in seiner Ansprache den Werdegang von jedem Mitarbeiter auf.

Bürgermeister-Stellvertreter Tobias Schlenker gratulierte den Jubilaren im Namen der Gemeinde Wellendingen.

Langjährige Fachkräfte

Ausgezeichnet wurden Roland Eberl und Calogero Cusumano für ihr 45. Dienstjubiläum. Jürgen Huber wurde für 25 Jahre, Markus Bledt für 20 Jahre sowie Angelo Cali, Berat Dayan und Paul Engraf für je zehn Jahre geehrt.

Sowohl von Christoph Hafner als auch von Tobias Schlenker wurde betont, wie wichtig es sei, in so schnelllebigen Zeiten wie diesen auf die Kontinuität seiner Mitarbeiter zu vertrauen. Nur so könne Fachwissen aufgebaut werden, um weiterhin geschäftlich erfolgreich zu sein.

Die Firma Josef Hafner sei sehr stolz, genau solche Mitarbeiter zu haben, die durch ihre langjährige Mitarbeit viel zum Unternehmenserfolg beigetragen hätten, so Hafner.