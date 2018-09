Wellendingen Zum "Balzer Herrgott"

Wellendingen-Wilflingen. Der Albverein Wilflingen bietet am Samstag, 22. September, eine Wanderausfahrt zum "Balzer Herrgott" und zur Hexenlochmühle bei Gütenbach/Furtwangen an. Die Organisation hat Heiko Götz übernommen. Die Abfahrt mit dem Bus erfolgt um 9 Uhr an der "Rössle"-Bushaltestelle.