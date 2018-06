Wellendingen Wirrwar um angeblichen Pferde-Trainer

Dies sieht der Angeklagte aus einer Kreisgemeinde natürlich keineswegs so. Wie er sogleich erklärt. Er hätte auf Anfrage seines Stiefsohns dessen Ansinnen verneint, das Pferd einstellen zu dürfen. Als es plötzlich doch in der Box gestanden sei ("bei Nacht und Nebel"), habe er ihm gesagt, dieses Pferd gehe ihm nichts an. Der damals 69-Jährige habe sich auch nicht um das Tier gekümmert. Außerdem seien noch zwei Stuten bei ihm gewesen. Einen Wallach mit Eisen und zwei Stuten könne man nicht zusammenlassen, erklärt er dem Gericht.

Der "Medizinstudent"

Nebenbei: Damals habe es noch kein Tierhalteverbot gegeben. Dieses sei erst im November gekommen. Und er habe seinem Stiefsohn wöchentlich gesagt, dass es, das Pferd, verschwinden solle.

Er habe einen 230 Quadratmeter großen Laufstall (Erdgeschoss eines ehemaligen Industriegebäudes nach einem Umbau, so der Verteidiger), hier könnten die Pferde aus einem Brunnen saufen, und sie hätten Heu zum Fressen bekommen. Manchmal sei er zwei, drei Tage nicht bei den Pferden gewesen. Er habe aber den Kopf des Pferdes in der Box gesehen, es sei kerngesund (bis auf die Hufe) gewesen und nicht abgemagert.

Eine spezielle Note erfährt der Vorgang bei den Zeugenaussagen. So berichtet der 53-jährige Besitzer des Pferdes aus einem anderen Landkreis, dass er über das Internet auf besagten Stiefsohn gestoßen sei, der sich als pferdeerfahren bezeichnet habe und die Ausbildung des jungen Tieres in die Hand nehmen könne. Er, ein Medizinstudent, nehme sich gerade eine Auszeit vom Studium. Mit ihm habe er den Vertrag abgeschlossen.

Grammatik macht stutzig

Zuerst sei das Tier in einem anderen Reitstall in einer anderen Gemeinde untergekommen. Kurzfristig seien immer wieder Termine zu gemeinsamen Treffs abgesagt worden. Das ungute Gefühl, das schließlich aufgekommen sei, wie das Empfinden, dass die Grammatik in den WhatsApp-Botschaften nicht zu einem angehenden Mediziner passe, habe am 31. Dezember 2016 zum Handeln geführt. Der ihm unbekannte Standort des Pferdes sei ausfindig gemacht und das Tier an Neujahr abgeholt worden.

Sein Eindruck damals: Das Pferd, etwas dünn, habe eine kleine Verletzung an einem der vier Läufe gehabt. Es sei etwas windschief gelaufen. Er glaube aber nicht, dass das Pferd Schmerzen gehabt habe. Es sei dann kurze Zeit später beschlagen wurden, ein Tierarzt habe es untersucht und geimpft. Eine Notwendigkeit, die seit Sommer nicht erfolgt sei. Das Veterinäramt habe es vor dem Beschlagen angeschaut. Mittlerweile habe er das Pferd gesund verkauft. Einen Verlust beklagte der Besitzer dennoch: zwei Sättel, Wert etwa 5500 Euro.

Zeuge derzeit im Knast

Hier darf sich besagter Stiefsohn angesprochen fühlen, der in diesem Fall als weiterer Zeuge aussagt. Er, zur Zeit wohnhaft in einem Gefängnis, sagt, dass sein Stiefvater nichts von dem Einstellen des Pferdes bei ihm gewusst und mehrmals angemahnt habe, es müsse weg. Als es dann der Besitzer unerwartet geholt habe, habe sich der Fall erledigt, so der 28-Jährige.

Windschiefes Laufen

Als "sehr überzogen" beschreibt der Mann die Geschichte mit den Hufen. Er habe einen Hufschmied informiert, wegen des Wochenendes habe sich dessen Besuch jedoch verzögert. An Details, etwa wie lang das Pferd denn beim Stiefvater gewesen oder ob es geimpft worden sei, könne er sich nicht mehr erinnern. Die Sache sei ja nun zwei Jahre alt.

Einen Fehler gibt er auf Nachfrage dann zu: Dass er den Besitzer über den Standortwechsel des Pferdes nicht informiert habe. Es sei jedoch klar gewesen, dass das Pferd zurückgehe. Gesundheitliche Beeinträchtigungen? Nein, die habe es nicht gehabt. Windschiefes Laufen? Ja, klar. Wegen des Hufeisens.