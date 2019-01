Im Festgottesdienst an Dreikönig sandte die katholische Kirchengemeinde St. Gallus Wilflingen Sternsinger aus. Bei ihren Besuchen brachten sie die Schrift 20+C+M+B+19 (Christus segne diese Haus) an die Häuser. Die Sternsinger waren in Gruppen unterwegs und wurden von Ruth und Elvira Angst betreut. Die Jugendlichen waren mit voller Begeisterung und Elan dabei. Foto: Leibold