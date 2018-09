Wellendingen Wilflinger Oldtimer verleihen Umzug Würze

Mit sieben von Lkw gezogenen Tiefladern und vier Transportern mit Anhänger will man die 14 Gespanne und Oldtimer nach Bad Cannstatt transportieren. Verladen wird alles am Samstagmorgen in Wilflingen auf dem Betriebsgelände von Johannes Muschal.

Am Dienstagabend waren Johannes Muschal, Stefan Hermle und der als "Panzerschorsch" weithin bekannte Dauchinger Schmiede- und Schlossermeister Georg Mink dabei, alles für die Verladung vorzubereiten. Dass die beiden "Schwaben", Johannes Muschal und Stefan Hermle, dabei zum Starten eines besonders widerspenstigen hi­storischen Lanz-Traktors die Unterstützung eines "Badensers", eben in Gestalt von Georg Mink, benötigten, war für diesen so etwas wie die "Krönung". "Ich helfe euch Schwaben gerne", frotzelte Mink, dem man, was historische Maschinen und Geräte anbelangt, die man zum Laufen bringen will, so etwas wie heilende Hände nachsagt. Er konnte sich dabei ein herzerfrischendes Lachen nicht verkneifen.

An diesem Abend war förmlich zu spüren, wie Muschal, Hermle und Mink beim Umgang mit den historischen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten das Herz höher schlug. Da waren drei Männer am Werk, die sich, wie wohl das gesamte Oldtimer-Team rund um die Oldtimerfreunde Wilflingen, voll und ganz dem Erhalt des Brauchtums verschrieben haben.

Und in der Tat: Die Anfänge der Wilfl­inger Oldtimerfreude und die erstmalige Teilnahme am Umzug in Bad Cannstatt mit drei Wagen, gehen auf die fastnachtlichen Aktivitäten von Johannes Muschal zurück, der in Narrenkreisen bestens bekannt ist und dort schon viele Ämter inne hatte.