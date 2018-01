Wellendingen Was Gemeinderäte meinen

Wilflingens Ortsvorsteher Andreas Muschal wertet eine im Raum stehende Kostenschätzung für einen Anbau ("bis zu einer Million Euro") als "reine Spekulation eines Leserbriefschreibers". Und er spricht ein Hochwasser wie im Juli 2014 an, als Wilflingen nach und nach von der Umwelt abgeschnitten wurde. "Super, wenn der Ort absäuft und die Feuerwehr nicht herkommen kann." Auch habe niemand gesagt, die Wilflinger Feuerwehr benötige ein größeres Fahrzeug. Eines, das womöglich nicht mehr in das bestehende Feuerwehrhaus passt.

Rolf Grießer verweist auf den neuen Ausschuss, der sich Gedanken machen solle. Wolfgang Minder konkretisiert: "Wir haben den Ausschuss eingerichtet, um die Thematik zu bereden und eine Analyse zu erstellen. Schlussendlich stimmt der Gemeinderat ab."

Blick ins Jahr 2010

Thomas Schauber geht in die Vergangenheit und erinnert sich an die Findungsphase bis 2010. Hier wären sich alle Feuerwehrleute einig gewesen, etwas Großes für die Gesamtwehr zu planen. Auch mit Blick auf die damaligen Zuschüsse für die Gesamtwehr (Richtung Andreas Muschal: "Wir haben doch eine Gesamtwehr?" Muschal: "Natürlich. Unstrittig.").

Der Standort Wilflingen konnte dafür bleiben. Deshalb komme für ihn, Schauber, eine Erweiterung nicht in Frage. Wellendingen sei der Hauptstandort und dort sei für die Wilflinger Abteilung Platz gelassen worden. Schaubers Fazit: Nein zu einem Neubau in Wilflingen, Ja zum Erhalt des Gebäudes. Und: Von der Größe liegen Wellendingen und Wilflingen unter den ersten Drei im Landkreis.

Normen und Hochwasser

Alexander Hirt stellt fest, dass in Wilflingen viele Feuerwehrleute mit Eifer bei der Sache seien, die sich zum Standort Wilflingen bekennen. Das junge Ratsmitglied aus Wilf­lingen sieht es als sinnvoll an, den Ausschuss zu gründen, der über die Gesamtproblematik diskutieren könne. Er spricht außerdem mit Blick auf die beengten Verhältnisse in der Wilflinger Feuerwache gewisse Normen an und erinnert an das "Jahrhunderthochwasser" vor dreieinhalb Jahren, das Wilflingen abgeschnitten hatte.

Simon Schmeh gibt zu bedenken, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für ein größeres Projekt in Wilflingen nicht so groß sei. Guido Hermann meint, dass es an den Duschen nicht scheitern sollte, aber über ein neues "Riesentor" wolle er nicht diskutieren. Zwar gäbe es Normen, aber ebenso Bestandschutz. Eine Aussage, die Bürgermei­ster Thomas Albrecht bestätigt. Ein neues Haus, so Hermann, sei seiner Meinung nach "Steuergeldverschwendung".

Das Schlusswort hat Armin Klaiber. Und der Langgediente bedauert es, dass "keine richtigen Protokolle" vorliegen. Eine Aussage, die der Schultes nicht unterschreiben will. "Da müssen wir schauen", verspricht er einen genauen Blick in die Akten, Stichwort Grundsatzbeschluss Feuerwehr.

Schließlich wird der Ausschuss, der nach der Fasnet seine Arbeit aufnehmen will, einstimmig gegründet. Seine Mitglieder heißen außer den oben genannten Gemeinderäten: Gesamtkommandant Pa­trick Grießer, Ehrenkommandant Martin Hermle, der neue Wilf­linger Abteilungskommandant (der an diesem Abend nicht anwesende Wolfgang Götz will sein Amt in vier Wochen abgeben), das Wellendinger Feuerwehrmitglied Gerold Maier, Bürgermeister Thomas Albrecht und Ortsvorsteher Andreas Muschal.