Wellendingen Was die Feuerwehr bis 2028 benötigt

Wellendingen. Wer Wert auf das Finanzielle legt, erfährt am Ende des sachlich präsentierten Vortrags (Eintreffzeiten, Einsatzmittel, Einsatzkräfte), dass Investitionen von geschätzten 740 000 Euro bis 2028 anstehen. Für Wellendingen kein Drama. Oder mit den Worten von Bürgermei­ster Thomas Albrecht mit der Betonung auf "wir": "Wenn wir dies nicht gestemmt kriegen, dann mache ich mir um umliegende Gemeinden Sorgen."

Mit diesem Geld sollen zwei Löschfahrzeuge (je 300 000 Euro bei einem möglichen Zuschuss von 92 000 Euro), zwei Mannschaftstransportwagen (je 50 000 Euro), eine Tragkraftspritze (12 500 Euro), Gerätschaften für den Atemschutz (9360 Euro) und die Umrüstung auf die digitale Alarmierung (18 000 Euro) bezahlt werden.

Der eigentliche Anlass für die "Feuerwehrangelegenheiten", das Feuerwehrhaus in Wilflingen, das Ende Juli für Aufregung in der Gemeinde gesorgt hat, weil eine Erweiterung dem Gemeinderat als notwendig geschildert und gezeigt wurde, obwohl in Wellendingen seit einigen Jahren großzügige Räumlichkeiten stehen, spielt an diesem Abend kaum eine Rolle.