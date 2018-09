Wellendingen Von der Sommerweide runter ins Tal

Auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist das Holzschäfle zum Umhängen, das als Eintritt für 3 Euro erworben wird. So manches dieser Eintrittsschäfle wird einen dekorativen Platz zuhause oder als Anhänger am Weihnachtsbaum finden.

Bereits ab 10 Uhr bietet ein Bauern- und Handwerkermarkt unter anderem viele Produkte rund ums Schaf. Fell, Wolle, Seife oder Kleidung aus Schafwolle sind genauso gefragt wie Schafskäse oder Schafswurst. Bürstenbinder, Filzprodukte, Tiroler Speck, Honig und so manches Dekorative lässt sich auf diesem Markt in der Denkinger Ortsmitte finden. Ebenso viele Essensstände und ein Festzelt.

Da Denkingen in diesem Jahr das 1200. Gemeindejubiläum feiert, gibt es unter anderem die Möglichkeit, sich eine Sondermünze zu prägen oder einen Jubiläums-Whisky einzukaufen.

Bereits am Samstag und am Sonntagvormittag findet in der Festhalle ein internationales Dog-Dance-Turnier statt. Weiter gibt es an diesem Festwochenende ein reichhaltiges Rahmenprogramm, das am Freitagabend mit einem Oktoberfest im Festzelt beginnt (Fassanstich ist um 18 Uhr).

