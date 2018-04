Wellendingen Vielseitig interessiert und allzeit hilfsbereit

Wie Bürgermeister Thomas Albrecht mitteilte, wurde der 58-jährige Wellendinger am frühen Dienstagmorgen verletzt im Eingang seines Hauses aufgefunden. Ein Notarzt wurde gerufen, Alexander Angst ins Klinikum nach Villingen-Schwenningen transportiert. Allein, die Mediziner konnten letztendlich nicht mehr helfen. Angst starb am 25. April.

Dass Alexander Angst ein geselliger Mensch war, können all die bestätigen, die ihn kannten. Er setzte sich für das Gemeinwohl und die Gemeinde Wellendingen in vielfältiger Weise ein. Als Gemeinderat vertrat er die Interessen der Bürger beider Ortsteile seit 2004 und bereits einst als Nachrücker 1993/94. Er kandidierte für die Sozialdemokraten und hielt den relativ kleinen Ortsverein erfolgreich viele, viele Jahre zusammen.

Mit 18 Jahren trat er – in einer CDU-dominierten Familie – in die SPD ein. Dies stellten die Sozialdemokraten erst unlängst bei ihrem ersten Bürgerempfang im Landkreis fest und verliehen Angst die Willy-Brandt-Medaille, die höch­ste Auszeichnung, die die SPD an ihre Mitglieder vergibt.