Wellendingen Vernetzung durch Freundschaft

Beim fünften Familienzeitgottesdienst des Jahres in Wellendingen zeigten Zoomi und Mütze beim Blick durch ihr Fernrohr auf, wie Jesus am See Genezareth durch Vertrauen, Liebe und Begeisterung die Freundschaft seiner künftigen Jünger gewonnen hatte. Dies wurde den Kindern im Anspiel aus der Sicht des Apostels Andreas nähergebracht.

In ihrer Ansprache zog Gemeindereferentin Baumann Parallelen zu Erkenntnissen aus der Hirnforschung, aus denen hervorgehe, dass sich Hirnzellen durch Begeisterung leichter vernetzten. So sollten auch Christen sich für die Liebe und die Freundschaft Gottes begeistern lassen, damit Gemeinschaft und Zusammenhalt wachsen und Jesus bester Freund werden könne.

Während des Gottesdienstes stellten sich elf Erstkommunionkinder der Gemeinde vor, indem sie erzählten, was sie am liebsten mit ihren besten Freunden unternehmen. Begeisterung für ihre Musik war bei der Band Adorando zu spüren, die vor allem bei ihren Liedern "Sanna Sannanina", "Immer und überall" sowie "Rückenwind" den Funken überspringen ließen.