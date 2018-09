Wellendingen. Die jährliche Altmetallsammlung des Musikvereins Wellendingen beginnt morgen, Samstag, 15. September, in der Frühe. Es wird gebeten, das Altmetall ab 8 Uhr an den Straßenrand zu platzieren. Die Helfer des Vereins sammeln nur Gegenstände aus Metall wie Badewannen, Boiler, Dachrinnen, Dosen, Eimer und Kanister aus Metall (vollständig geleert), aufgerollte Drahtzäune, Fahrräder, Geschirrspüler, Heizkörper, Mikrowellen, Rasenmäher, Waschmaschinen oder Trockner. Es wird außerdem gebeten, das Altmetall erst am Samstag an der Straße abzulegen, da es in den Vorjahren schon vorgekommen ist, dass private Schrottsammler das Altmetall eingesammelt haben.