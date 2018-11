Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Unter Elben in Wellendingen haben in dieser Woche begonnen. Die Firma Walter (Trossingen-Schura) kümmert sich derzeit mit fünf Mann und entsprechenden Gerätschaften um den erforderlichen Untergrund, damit in absehbarer Zeit 41 Häuslebauer im ersten Abschnitt dieses Premiumwohngebiets anfangen können. Foto: Pfannes