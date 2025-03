Die Narren in Wellendingen und in Wilflingen dürfen mit Fug und Recht auf ihre jeweils besondere Fasnet stolz sein.

Beginnen wir bei unserem kurzen Überblick über zwei wunderschöne Tage zuerst in der ehemaligen Hohenzollerischen Exklave, in Wilflingen.

Montag in Wilflingen

Bei herrlichem Narrenwetter nahmen am Fasnetsmontag neben dem Narrenrat und der Musikkapelle in Wilflingen eine große Schar an Schellnarren, Teufeln und Clon am Umzug teil.

Lesen Sie auch

Auffällig war die große Zahl an Kinderwagen oder anderen fahrbaren Behältnissen, in denen der Narrensamen bereits im frühen Alter an den Narrensprung und seine Figuren herangeführt werden. So geht Nachwuchsförderung.

Sonntag in Wilflingen

Viel Kreatives hatten sich die Wilflinger Bürger zu ihrem Kinderumzug am Sonntagmittag einfallen lassen. Die Musikkapelle kam als Putzfrauen und Hausmeister, Mitglieder der Narrenzunft waren als Cheerleader verkleidet. Der Radfahrerverein, der in zwei Wochen sein 100. Jubiläum feiert, hatte einen Reigen mit dabei, wie man ihn aus alten Korsofahrten von früher kennt.

Eine Gruppe Wikinger und viele Märchen-Gestalten bereicherten den Umzug zur Lemberghalle genauso wie eine Gruppe Römer aus der Antike, die sogar einen fahrbaren Thron auf Rädern für ihren Imperator durch die Straßen schoben, der von Legionären und römisch gewandeten Frauen begleitet wurde.

Montag in Wellendingen

Ein tolles Bild gab die Narrenzunft Wellendingen beim historischen Narrensprung am Montagmorgen ab. Neben den Einzelfiguren wie Storch oder Brautpaar war natürlich der Hexenreiter im Umzug präsent und begleitete den Narrenrat um Zunftmeister Robert Baier und die Musikkapelle.

Insgesamt nahmen 215 Schellnarren teil und erfreuten mit Brezeln und Süßigkeiten die vielen Zuschauer an der Straße.

Sonntag in Wellendingen

Zwei Kinder-Bennerrößle führten in Wellendingen neben den Narrenräten und dem Musikverein den Kinderumzug durch die Straßen zur Neuwieshalle am Sonntagnachmittag an.

Unter den Teilnehmern war eine kunterbunte Schar unterschiedlicher Fasnetsgestalten oder Wellendinger Hexen, sogar mehrere „Süße Versuchungen“, die an übergroße Ferrero Rocher oder Ferrero Küsschen erinnerten.

Strohbären am Dienstag

Ein Höhepunkt folgt am Fasnetsdienstag: Dann werden Strohbären munter und ziehen durch die Gemeinde.