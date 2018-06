Wellendingen-Wilflingen. Der Wilflinger Ortschaftsrat tagt morgen, Mittwoch, 19 Uhr, im Rathaus. Folgende Themen stehen an: Bürgerfragestunde, Bauantrag (Anbau eines Lagerlifts an die Produktionshalle in der Talstraße 19), Kommunalwahl 2019 (unechte Teilortswahl), Jugendhaus Wilflingen (Gespräch mit den Jugendlichen), Antrag auf Entfernung von Bäumen auf dem Friedhof sowie Bekanntgaben und Anfragen.