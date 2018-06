Wellendingen Teilweise mehr als 30 Minuten Stromausfall

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr kam es zu einem Defekt an einem sogenannten Kabelaufführungsmasten im 20.000-Volt-Netz der "Netze BW" im Bereich der Sägegasse in Wellendingen. Jener führte nicht nur zu einem Feuerwehreinsatz, sondern zog einen zweiten Schaden im Industriegebiet an der Rottweiler Straße nach sich.

Betroffen vom Stromausfall waren vor allem Haushalte und Betriebe in Wellendingen selbst, in Frittlingen sowie Aixheim und Neuhaus. Nach Ortung der beiden Fehlerstellen gelang es der Bereitschaft, mithilfe von Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg die Versorgung zwischen 14 und 14.09 Uhr weitestgehend wiederherzustellen. Um 14.41 Uhr, so "Netze BW", waren die letzten Anschlüsse im Umkreis der beiden Schadensstellen wieder am Netz.

Im Laufe des Donnerstags solle zum einen das defekte Leitungsstück an dem Masten in der Sägegasse repariert werden. Außerdem gelte es, die genaue Fehlerstelle im Indu­striegebiet zu identifizieren, die sowohl in einem Freileitungs- als auch in einem Erdkabelabschnitt liegen könnte. Auch diese Leitung solle dann schnellstens instandgesetzt werden.