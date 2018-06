Wellendingen Straße bald wieder freigegeben

Mit Blick auf die Zustände am Ortseingang von Wilflingen fallen während der Ortschaftsratssitzung am Donnerstagabend die Worte "Schlachtfeld" und "Sauerei". Und zwar von Bürgermeister Thomas Albrecht, der einerseits die Ansicht des Landratsamts (die Sanierung liegt, da Kreisstraße, in deren Verantwortungsbereich) und andererseits seine Ansicht kundtut.

Am Donnerstagmorgen soll es ein Treffen mit der Baufirma geben, so Albrecht. Konkret heißt es, dass ein Baum beschädigt worden sei. Für Empörung hat allerdings ebenso das Platzieren von Bitukies auf dem Randstreifen gesorgt.